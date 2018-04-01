Путин принял отставку Тулеева и назначил и.о. губернатора Кемеровской области

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и назначил временно исполняющего обязанности главы Кузбасса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Президент подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области". Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилев", - говорится в сообщении Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, сегодня глава Кузбасса Аман Тулеев, который занимал пост последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Губернатор Кемеровской области записал прощальное видеообращение.

"Считаю это для себя правильным, осознанным, единственным верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя", - сказал Аман Тулеев.

Решение губернатора связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня": 25 марта в торговом центре произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

Добавим, что на митинге после трагедии в Кемерово вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сперва заявил мужчине, потерявшему всю семью, что тот пиарится на горе, а затем и сам пропиарился, встав на колени и прося прощения у жителей города, в котором он, напомним, работал на момент трагедии ровно три недели.