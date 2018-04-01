Пожизненные выплаты, жилье и отдельный кабинет: что получит Тулеев после отставки

После отставки у губернатора Кемеровской области Амана Тулеева сохранятся пожизненные выплаты, жилье в селе Мазурово и отдельный кабинет. Такие льготы главе региона полагаются на закону о присвоении почетного звания "Народный Губернатор" от 27 декабря 2011 г., передает корреспондент Накануне.RU.

В 2011 г. жители региона, трудовые коллективы и общественные организации предложили наградить Амана Тулеева за заслуги перед Кемеровской областью почетным званием "Народный Губернатор" "в знак многолетнего самоотверженного служения людям и народного признания исключительных заслуг перед Кемеровской областью".

Почетное звание обеспечивает губернатору ежемесячную пожизненную выплату в размере 50 тыс. руб., которая ежегодно индексируется при принятии областного бюджета.

Также после отставки у Амана Тулеева останется отдельный кабинет с помощником и служебное жилье.

"Губернатору, прекратившему свои полномочия, для осуществления им общественной деятельности предоставляется помощник, а также в здании органа исполнительной власти Кемеровской области предоставляется отдельное служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой и средствами связи. Губернатору, прекратившему свои полномочия, и его супруге предоставляется пожизненно в безвозмездное пользование находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение, которое было предоставлено губернатору в качестве служебного жилого помещения на день прекращения им своих полномочий, либо иное жилое помещение площадью не менее 93 кв. метров, расположенное в селе Мазурово Кемеровской области", - гласит закон.

Напомним, сегодня глава Кузбасса Аман Тулеев, который занимал пост последние 20 лет, заявил об отставке по собственному желанию. Губернатор Кемеровской области записал прощальное видеообращение.

"Считаю это для себя правильным, осознанным, единственным верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя", - сказал Аман Тулеев.

Решение губернатора связано с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня": 25 марта в торговом центре произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.