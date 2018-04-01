Аман Тулеев уходит в отставку: "С таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя"

Глава Кузбасса Аман Тулеев покидает пост, который занимал последние 20 лет. Губернатор Кемеровской области записал прощальное видеообращение, передает корреспондент Накануне.RU.

"Дорогие земляки, все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них дети, наши дети. Каждый из нас все это пропустил уже через свое сердце - весь этот ужас, боль этой катастрофы. Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир. Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования, но надо же жить дальше! Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", - сказал Аман Тулеев в видеообращении, которое появилось сегодня на сайте администрации Кемеровской области.

Глава региона добавил, что в причинах пожара разбираются правоохранительные органы России, и поблагодарил земляков за пройденный вместе путь.

"Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли очень большой жизненный путь: от Кузбасса бастующего, сидящего на рельсах и стучащего касками, до Кузбасса созидающего и опоры нашего государства. И все это сделали вы. И я вам безмерно благодарен. Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России и нашей области. Еще раз спасибо всем за то, что всегда были рядом, в горе, радости и примите поклон. Сегодня, сейчас, хочу сказать вам: я подал президенту РФ прошение об отставке. Считаю это для себя правильным, осознанным, единственным верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя. Морально нельзя. Мира и добра вам и вашим семьям, пусть Господь хранит каждого из вас и нашу родную кузнецкую землю", - заявил глава региона.

Отметим, что преемником Тулеева еще в начале марта назвали Сергея Цивилева. В конце февраля этот бизнесмен встретился с президентом Владимиром Путиным якобы обсудить развитие его предприятия в Якутии. В первых числах марта Цивилева назначили заместителем Тулеева по промышленности, транспорту и предпринимательству. Акции компании он подарил жене, а гендиректором назначил своего бывшего зама. СМИ предполагали, что нового чиновника переведут в ранг врио губернатора после 18 марта, что и случилось при весьма трагических обстоятельствах. Добавим, что Цивилев сразу же приступил к "самопрезентации": на митинге после трагедии в Кемерово он сперва заявил мужчине, потерявшему всю семью, что тот пиарится на горе, а затем и сам пропиарился, встав на колени и прося прощения у жителей города, в котором он, напомним, работал на момент трагедии ровно три недели.

Амангельды Молдагазыевич Тулеев родился 13 мая 1944 года в Красноводске, Туркменская ССР. После 1964 года из соображений благозвучия Тулеев стал использовать имя и отчество "Аман Гумирович". В то время он дежурным по станции на железнодорожной станции Мундыбаш Новокузнецкого отделения Западно-Сибирской железной дороги.

Серьезная политическая карьера началась в Перестройку - в 1991 году участвовал в первых выборах президента России. Набрал 7% голосов избирателей, занял 4 место (после Ельцина, Рыжкова, Жириновского).

1 июля 1997 года назначен главой Администрации Кемеровской области. Это назначение было принято Ельциным в ситуации возросшей социальной напряжённости в Кузбассе. В октябре того же года победил на выборах губернатора Кемеровской области (94,5 % голосов). Переизбрался на досрочных выборах 22 апреля 2001 года, получив 93,5 % голосов. В президентских выборах участвовал трижды, кроме 1991 повторял попытки в 1996 и 2000. На президентских выборах 1996 года снял свою кандидатуру накануне первого тура выборов и призвал своих избирателей отдать свои голоса в поддержку кандидата от "народно-патриотического блока" Геннадия Зюганова. Тем не менее за время досрочного голосования (до снятия кандидатуры) за Тулеева было подано 308 голосов, зачисленных как действительные. На выборах-2000 набрал 2,95% голосов, почти все голоса были поданы в Кемеровской области, где уровень поддержки превысил 50% и даже окончательный российский результат Владимира Путина.

В 2005 году Путин продлил Тулееву срок полномочий до 2010 года, 20 апреля 2010 года Медведев продлил Тулееву срок полномочий до 2015 года. 13 сентября 2015 года вновь избран главой Кузбасса, набрав 96,69%. Уже на этот момент имел серьезные проблемы со здоровьем.

Вмешательство потребовалось в 2016 году, но его перенесли на 2017. 22 мая 2017 года ушёл в отпуск, продлевавшийся несколько раз. Перенес серьезную операцию на позвоночнике, которую проводили в Германии, после операции были осложнения, из-за чего Тулеев провел в больнице в Кемерово продолжительное время. 1 июля 2017 года Тулеева на носилках привезли на аэродром Кемерово и доставили в Москву на самолёте МЧС, оборудованном средствами для транспортировки пассажиров, находящихся в тяжёлом состоянии. В Москве сотрудники Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" отвезли его в Центральную клиническую больницу Управления делами президента, где за его здоровьем был организован практически круглосуточный контроль и назначен ряд процедур, которые должны помочь ему восстановиться после операции на позвоночнике. 12 августа 2017 года вернулся в Кемерово и приступил к работе, находясь в инвалидном кресле.

После трагедии 25 марта кемеровчане потребовали отставки губернатора - многотысячный митинг отказался расходиться, пока не будет принято соответствующее решение.

Добавим, что Тулеев не приехал на место трагедии, долгое время его вообще не могли найти. Первое его официальное появление после ЧП произошло на совещании с прилетевшим в Кемерово президентом Владимиром Путиным, где он появился, держась за руку полпреда Сергея Меняйло.