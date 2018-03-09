Украинский переговорщик Рубан обвинен в сговоре с властями ДНР и арестован на 60 суток

Решением Шевченковского районного суда Киева руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный накануне на линии разграничения в Донбассе, взят под стражу на 60 суток, передает корреспондент Накануне.RU. Ходатайство военной прокуратуры было удовлетворено. Адвокат Виталий Погосян заявил, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Рубан готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества. Глава СБУ Василий Грицак обвинил в том, что в сговоре с руководством ДНР он якобы готовил теракты в центре Киева, в котором могли пострадать тысячи человек. Он также верит, что это готовилось под руководством России.

Рубану инкриминируют планирование убийства Петра Порошенко и других первых лиц страны, обстрел из минометов и гранатометов правительственных зданий, провоцирование военного конфликта и т.п. Арестованный свою вину не признал и заявил, что его подставили и лепят из него "террориста №1".

Глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал обвинения Киева в сговоре с Рубаном.

"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", – отметил Захарченко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Рубан был задержан 8 марта под Горловкой. В машине нашли целый арсенал оружия, с помощью которого он якобы хотел атаковать центр Киева.