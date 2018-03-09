Украинский переговорщик Рубан обвинен в сговоре с властями ДНР и арестован на 60 суток

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Киев пригрозил арестовать активы "Газпрома" по всему миру

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  комментариев: 7
Аналитика
Вся аналитика

Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
09.03.2018 20:50 Мск (22:50 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Украинский переговорщик Рубан обвинен в сговоре с властями ДНР и арестован на 60 суток
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автомат, гранатомет, оружие, (2017) | Фото: УФСБ по Челябинской области

Решением Шевченковского районного суда Киева руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, задержанный накануне на линии разграничения в Донбассе, взят под стражу на 60 суток, передает корреспондент Накануне.RU. Ходатайство военной прокуратуры было удовлетворено. Адвокат Виталий Погосян заявил, что защита будет подавать апелляцию на решение суда.

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Рубан готовил массовые террористические атаки с целью дестабилизации общества. Глава СБУ Василий Грицак обвинил в том, что в сговоре с руководством ДНР он якобы готовил теракты в центре Киева, в котором могли пострадать тысячи человек. Он также верит, что это готовилось под руководством России.

Рубану инкриминируют планирование убийства Петра Порошенко и других первых лиц страны, обстрел из минометов и гранатометов правительственных зданий, провоцирование военного конфликта и т.п. Арестованный свою вину не признал и заявил, что его подставили и лепят из него "террориста №1".

Глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал обвинения Киева в сговоре с Рубаном.

"С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира", – отметил Захарченко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Рубан был задержан 8 марта под Горловкой. В машине нашли целый арсенал оружия, с помощью которого он якобы хотел атаковать центр Киева.

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09.03.2018 20:50 Мск | Евгений Чернышёв
22:50 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.03.2018 14:23 Мск
На Украине задержан известный переговорщик, которому вменяют планы убийства Порошенко








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Украинский переговорщик Рубан обвинен в сговоре с властями ДНР и арестован на 60 суток
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