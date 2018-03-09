Напавшего с ножом на прохожих в Турку в 2017 году признали вменяемым

в этот день
10.03.18
04:32
В Екб.06:32
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
В сети появляются новые видео ярких вспышек в небе над Уралом
Экс-сотрудника ФСИН судят за "учебный спарринг", в котором тюменец получил ушиб головного мозга
Главное
Киев пригрозил арестовать активы "Газпрома" по всему миру

Тема дня
Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  комментариев: 7
Аналитика
Вся аналитика

Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Челябинске больные стафилококком сотрудники роддома заплатят за заражение новорожденного
Волкер: ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы
Визит Путина на Средний Урал: президент посетит Нижний Тагил и Екатеринбург
"Не нравится то, что происходит". Анастасия Удальцова отказалась статуса доверенного лица Грудинина?
Два боевика "АТО" в Виннице демонстративно отказались от наград Порошенко
Житель Екатеринбурга подал на священника в суд за сравнение Ленина с Гитлером
В Красноярске вкладчики "Югры" пришли в штаб Путина
Олег Дерипаска стал гражданином Кипра
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 100



Новости
09.03.2018 15:40 Мск (17:40 Екб)
происшествия | За рубежом
Напавшего с ножом на прохожих в Турку в 2017 году признали вменяемым
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2016) | Фото:

Марокканец Абдеррахман Буанан, обвиняемый в нападении с ножом в финском Турку в августе 2017 г., имел полное понимание происходящего, действовал осознано с "террористическими намерениями", говорится в заключении психиатрической экспертизы, сообщает в пятницу агентство STT.

"Абдеррахман Буанан находился в полном понимании происходящего, осознавал свои действия, имел террористические намерения", — говорится в сообщении.

В феврале Буанан был обвинен в двух убийствах и восьми покушениях на убийство с террористической целью. По словам заместителя генпрокурора Райи Тойвиайнен, намерением марокканца было "вызвать сильный страх среди населения". Рассмотрение дела в суде должно начаться 9 апреля, предварительное рассмотрение назначено на 20 марта.

Полиция ранее сообщала, что Буанан радикализировался за три месяца до нападения, основным мотивом стала месть за действия войск западной коалиции в Ракке. В материалах дела более 1,4 тыс. страниц, пишет РИА Новости.

Напомним, 18 августа прошлого года на торговой площади Турку Абдеррахман Буанан напал на прохожих с ножом: погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Буанан прибыл в Финляндию из Швеции, где ему было отказано в предоставлении убежища.

Другие новости по темам: турку, нападение
09.03.2018 15:40 Мск | Финляндия | информационная служба Накануне.RU
17:40 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.08.2017 12:10 Мск
Россияне не пострадали во время теракта в Турку

Ранее 19.08.2017 11:26 Мск
Нападение в финском Турку признано терактом

Ранее 19.08.2017 10:12 Мск
Ростуризм рекомендовал россиянам в Финляндии избегать мест массового скопления людей

Ранее 19.08.2017 09:40 Мск
Число пострадавших в финском Турку выросло до десяти

Ранее 18.08.2017 18:06 Мск
Один человек погиб в результате нападения на прохожих в финском городе Турку

Ранее 18.08.2017 17:21 Мск
В Финляндии неизвестный напал с ножом на прохожих: несколько человек ранены








Добавить комментарий:

Напавшего с ножом на прохожих в Турку в 2017 году признали вменяемым
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+