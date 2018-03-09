Лавров рассказал, каким должен быть диалог с США о стабильности

Диалог РФ и США по стратегической стабильности не должен обставляться предварительными условиями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Разумеется, такой диалог должен развиваться на основе взаимного уважения, баланса интересов и не должен обставляться никакими предварительными условиями", — сказал Лавров журналистам по итогам своего визита в Эфиопию.

"Что касается договора СНВ-3, все механизмы взаимодействия по осуществлению этого документа заложены в самом договоре, и они используются в контексте деятельности той комиссии, которая создана его рамках", — добавил Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, ранее группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой после заявлений президента России Владимира Путина о новом оружии.

"Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента (Владимира) Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты", — говорится в письме, которое подписали демократы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс.