Сторонники Саакашвили проводят митинг в центре Киева за отставку Порошенко

Около 200 сторонников выдворенного с Украины экс-президента Грузии, лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили проводят митинг в парке Тараса Шевченко в центре Киева, требуя отставки президента страны Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко, создания Антикоррупционного суда и принятия нового закона о выборах.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, протестующие заявили, что намерены лично передать свои требования Порошенко, который в пятницу утром должен возложить цветы к памятнику Шевченко по случаю дня рождения поэта.

Сегодня в парке Шевченко запланирован ряд акций, в связи с чем в центре Киева несут службу более 500 правоохранителей, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. В связи с запланированными мероприятиями перекрыто движение транспорта на улицах, примыкающих к парку Шевченко.