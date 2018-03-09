Пентагон заявил, что американские подлодки могут уничтожить Россию

США могут ответить на любую атаку со стороны России, а американские подлодки способны уничтожить страну, считает председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

"Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом", — отметил Хайтен в ходе бюджетных слушаний в комитете палаты представителей по Вооруженным силам, комментируя послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он рассказал о новейшем оружии.

Генерал уверен, что помимо массированной атаки на Соединенные Штаты, Россия не сможет сделать ничего, на что Вашингтон не мог бы ответить.

"Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути", — приводит слова Хайтена РИА Новости.

Напомним, ранее группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новых вооружениях.

В новой "Национальной оборонной стратегии" США Пентагон назвал главными угрозами американской безопасности Китай, Россию, КНДР и Иран. Отмечается, что самая существенная угроза для Штатов — ядерное оружие России. Вашингтон также обвинил Москву в финансировании "дестабилизации киберпространства".