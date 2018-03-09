На газовой скважине в ЯНАО произошла авария

На разведочной скважине ООО "Кынско-Часельское нефтегаз" (структура "Роснефти" ) в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа произошла авария с выбросом газа и воды, сообщается в сводке ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

"9 марта в 08.00 МСК в Красноселькупском районе на разведочной газовой скважине N221 ("РН-Газ" - ООО "Кынско-Часельское нефтегаз") Новочасельского нефтегазоконденсатного месторождения произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием (до 2 метров) без возгорания", - говорится в сообщении, которое приводит Интерфакс.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, последствий для потребителей и рисков загрязнения окружающей среды также нет. Скважина обесточена, а персонал эвакуирован на безопасное расстояние.

По данным в сообщении, температура воздуха в районе инцидента составляет минус 21 градус.

Отметим, что ООО "РН-Газ" - бывшая НГК "Итера", "дочка" "Роснефти".