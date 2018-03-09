В Зауралье задержали "Жигули" с крупной партией марихуаны

Полицейские задержали в Шумихинском районе Курганской области автомобиль ВАЗ-2106 с крупной партией марихуаны в салоне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МВД.

В салоне "Жигулей" полицейские обнаружили два полимерных пакета с наркотическим средством растительного происхождения общей массой более 700 граммов, принадлежащие водителю автомобиля – 20-летнему неработающему местному жителю.

Исследование показало, что изъятое вещество является каннабисом (марихуаной). По словам задержанного, наркотики он собрал сам для личного употребления.

В МО МВД Шумихинский возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.