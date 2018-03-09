На Украине задержан известный переговорщик, которому вменяют планы убийства Порошенко

8 марта при въезде со стороны ДНР на украинском блокпосту в Майорске (возле Горловки) был задержан известный переговорщик от Украины, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, передает корреспондент Накануне.RU. Сообщается, что он пытался ввезти на Украину большой арсенал оружия, спрятанный в мебели: ящики ручных гранат, мины, детонаторы, гранатометы, минометы, автоматы, пулеметы, десятки тысяч патронов.

Вечером в его квартире СБУ провела обыск. Жена задержанного заявила, что сотрудники выламывали дверь и провели обыск без постановления суда. Прибывшая на место полиция заявила, что они имеют такое право.

В Шевченковском суде Киева задержанному уже избирают меру пресечения. Стороной обвинения выступает Военная прокуратура.

Рубану инкриминируют планирование убийства президента Украины Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей, убийство большого количества людей в Киеве, уничтожение и повреждение инфраструктуры в "правительственном квартале", содействие "российскому вторжению", провокация военного конфликта. Он якобы намеревался обстрелять из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной рады, администрации президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и депутатов Рады. Также Рубану вменяют планы совершить нападение на дома Арсения Яценюка, Арсена Авакова, Александра Турчинова.

На суде, трансляцию которого ведут украинские СМИ, задержанный вину не признал.

"Из меня делают террориста №1. Я отрицаю все обвинения и у меня есть пояснения. Операция, которая проходила вчера, была спланирована офицером по имени "Кедр", - рассказал Рубан.

По его словам, он должен был перевезти товар, а назад перевезти мебель. Про оружие он не знал.

Сторона обвинения просит для Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.