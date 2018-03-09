На Украине задержан известный переговорщик, которому вменяют планы убийства Порошенко

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  комментариев: 4
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
09.03.2018 14:23 Мск (16:23 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
На Украине задержан известный переговорщик, которому вменяют планы убийства Порошенко
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оружие арсенал (2017) | Фото: 74.мвд.рф

8 марта при въезде со стороны ДНР на украинском блокпосту в Майорске (возле Горловки) был задержан известный переговорщик от Украины, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, передает корреспондент Накануне.RU. Сообщается, что он пытался ввезти на Украину большой арсенал оружия, спрятанный в мебели: ящики ручных гранат, мины, детонаторы, гранатометы, минометы, автоматы, пулеметы, десятки тысяч патронов.
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Вечером в его квартире СБУ провела обыск. Жена задержанного заявила, что сотрудники выламывали дверь и провели обыск без постановления суда. Прибывшая на место полиция заявила, что они имеют такое право.

В Шевченковском суде Киева задержанному уже избирают меру пресечения. Стороной обвинения выступает Военная прокуратура.

Рубану инкриминируют планирование убийства президента Украины Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей, убийство большого количества людей в Киеве, уничтожение и повреждение инфраструктуры в "правительственном квартале", содействие "российскому вторжению", провокация военного конфликта. Он якобы намеревался обстрелять из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной рады, администрации президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и депутатов Рады. Также Рубану вменяют планы совершить нападение на дома Арсения Яценюка, Арсена Авакова, Александра Турчинова.

На суде, трансляцию которого ведут украинские СМИ, задержанный вину не признал.

"Из меня делают террориста №1. Я отрицаю все обвинения и у меня есть пояснения. Операция, которая проходила вчера, была спланирована офицером по имени "Кедр", - рассказал Рубан.

По его словам, он должен был перевезти товар, а назад перевезти мебель. Про оружие он не знал.

Сторона обвинения просит для Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

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09.03.2018 14:23 Мск | Евгений Чернышёв
16:23 Екб


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На Украине задержан известный переговорщик, которому вменяют планы убийства Порошенко
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