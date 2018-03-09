Житель Копейска в одних трусах поздравлял женщин с 8 марта

Житель Копейска решил необычным образом поздравить женщин с Международным женским днем – молодой человек в одних трусах дарил представительницам слабого пола тюльпаны, передает корреспондент Накануне.RU.

"Что только ни происходит в нашем родном городе Копейске на 8 марта! Пацан полуголый дарил тюльпаны. Шел спокойно, дарил тюльпаны, нет, блин, надо было подойти полиции и весь ржач испортить", - гласит пост в группе "Подслушано Копейск" в социальной сети "Вконтакте".

Такой креатив понравился не всем. В комментариях интернет-пользователи предположили, что парень либо маньяк, либо сделал это на спор.

Спустя некоторое время полуголым гражданином заинтересовались полицейские. Оказалось, что молодой человек был пьян.

"В ходе беседы у мужчины выявлены признаки алкогольного опьянения. На данного гражданина полицейскими составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП (Появление в общественных местах в состоянии опьянения). После чего стражи порядка сопроводили данного молодого человека к патрульному автомобилю с целью доставления к месту жительства”, – прокомментировали случившиеся телекомпании "Южный Урал" в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.