В Свердловской области горела районная больница

Сегодня утром в селе Леневское Режевского городского округа горела районная больница: полностью сгорели кровля, перекрытие и имущество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Возгорание произошло в 7 утра. Через 15 минут огонь был локализован, спустя еще почти 20 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Больше двух часов ушло на проливку и разбор сгоревших конструкций.



При пожаре на площади 120 кв.м сгорели кровля, перекрытие, имущество больницы, были повреждены стены здания.

Причину происшествия пока не называют.