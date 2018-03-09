Дональд Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая, заявил советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен.

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"Давление (на КНДР) продолжится, пока Северная Корея не воплотит свои слова в конкретные дела", — заявил Чон Ын Ен.

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, время и место встречи будут согласованы позднее, тем временем санкции и давление на КНДР пока будут сохранены.

"Он (Трамп) примет приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в том месте и в то время, которые будут определены. Мы с нетерпением ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Тем временем все санкции и максимальное давление должны сохраняться", — говорится в заявлении Сандерс.

Сеул и Вашингтон настроены оптимистично насчет разрешения проблемы КНДР, заявил советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ен.

"Вместе с президентом Трампом мы оптимистичны насчет продолжения дипломатического изучения мирного разрешения (ситуации вокруг КНДР). Республика Корея вместе с США, Японией и многими партнерами по всему миру остаются полностью и решительно приверженными полной денуклеаризации Корейского полуострова", — заявил Чон Ый Ен по итогам встречи в Белом доме.

Представитель администрации США заявил, что любое соглашение с КНДР должно сопровождаться механизмами его верификации, то есть проверки его выполнения.

В минувший вторник американская администрация предупредила, что если сигналы от КНДР о готовности к переговорам нацелены на затяжку времени для развития своей ядерной программы, то переговоры не продлятся долго.

"Они (КНДР) массово производят ядерные боеголовки и ядерные ракеты, и это может продолжаться даже при отсутствии испытательных пусков. Если их план в том, чтобы просто выиграть время для того, чтобы продолжить создание своего (ядерного) арсенала, то переговоры не зайдут далеко", — сказал журналистам источник в администрации, пишет РИА Новости.