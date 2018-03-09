Группа сенаторов США призвали к переговорам с Россией после слов Путина о новом оружии

Группа сенаторов обратилась к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с призывом начать диалог с Москвой после заявлений президента России Владимира Путина о новом оружии.

"Стратегический диалог между США и Россией стал актуальнее после публичного выступления президента (Владимира) Путина 1 марта, когда он упомянул о нескольких новых видах ядерного вооружения, которые Россия, как сообщается, разрабатывает, включая крылатую ракету и ядерный подводный беспилотник. Сейчас они не ограничены договором СНВ-3 и дестабилизируют (ситуацию), если будут развернуты", — говорится в письме, которое подписали демократы Джефф Меркли, Дайан Файнстин, Эдвард Марки и независимый сенатор Берни Сандерс.

В заявлении сенаторов также отмечается, что представленные Путиным новые виды вооружения, в частности, крылатая ракета и ядерный подводный беспилотник, не подпадают под действие договора СНВ-3, поэтому США необходимо начать переговоры с Россией для обновления этого соглашения.

Диалог с Россией, по мнению сенаторов, должен позволить урегулировать разногласия вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). "Представители США и России заявили, что договор о РСМД играет "важную роль в системе международной безопасности". В связи с этим мы призываем госдепартамент устранить нарушения со стороны России — на основе существующих положений договора о РСМД или на основе новых механизмов, о которых договорятся стороны", — говорится в письме.

Кроме того, авторы обращения полагают, что переговоры с Москвой приведут к большой транспарентности деятельности России в сфере создания тактического ядерного оружия, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.