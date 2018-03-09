Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев увидел позитивные сдвиги в политике США на фоне призывов начать переговоры с Россией после послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Новость, которая обнадеживает. После многих месяцев и даже лет жесточайшей риторики со стороны американских конгрессменов и сенаторов в адрес России вплоть до требований разорвать отношения появляются признаки "позитивного", а не "негативного" парламентского давления, причем на президента США, а не нашей страны", - написал Константин Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

Председатель комитета надеется, что "за адекватным прочтением послания Путина последует такая же адекватная и разумная модификация политики США в сфере стратегической стабильности и коллективной безопасности".

"Все-таки угрозы в современном мире для наших стран общие. В конечном счете для США это не Россия и для России это не США. Но последнее станет верным, только когда в Вашингтоне признают первое", - заключил Косачев.

Напомним, ранее группа сенаторов -демократов США обратилась к госсекретарю Рексу Тиллерсону с призывом начать с Россией диалог по стратегической стабильности после заявлений Путина.