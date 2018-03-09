Источник: Новак обсудил с ЕК ситуацию с активами "Газпрома" на Украине

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и министр энергетики России Александр Новак обсудили ситуацию с активами "Газпрома" на Украине, ЕК находится в тесном контакте как с Москвой, так и с Киевом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с вопросом.

"Министр Новак связался с вице-президентом Шефчовичем. Еврокомиссия предпринимает шаги для установления фактов в контакте с украинскими властями. Мы остается в тесном контакте с обеими сторонами", — ответил собеседник агентства на вопрос относительно контактов Новака и Шефчовича по теме возможной заморозки активов "Газпрома".

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что власти страны в рамках исполнительного производства по делу о "злоупотреблении монопольным положением на рынке" начали опись и арест имущества, которое принадлежит "Газпрому".

Под арест, по его словам, попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". Арестованы также ценные бумаги института "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".

Напомним, согласно решению Стокгольмского суда, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд, а ежедневные проценты составляют $500 тыс. Всего же правительство Украины намерено заставить "Газпром" заплатить около $8,5 млрд.

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, что привело к запуску процедуры расторжения контрактов.