В Екатеринбурге при столкновении автомобилей пострадали 3 ребенка и взрослый

При столкновении двух иномарок в Екатеринбурге пострадали три ребенка и взрослый, сообщили Накануне.RU в службе спасения "СОВА".

ДТП случилось вчера в 21.20 на Уралмаше. Водитель "Тойоты" при движении по улице 40 лет Октября со стороны Победы в сторону Кировоградской не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с "Инфинити".

Как пояснил 41- летний водитель "Инфинити", он двигался примерно со скоростью 60 км/ч со стороны Кировоградской в сторону Победы. Увидев, как движущуюся во встречном направлении по другой полосе автомашину занесло и вынесло на его полосу движения, он повернул направо, однако столкновения избежать не удалось.

Всего в ДТП пострадали четыре человека: водитель "Тойоты", - мужчина 1963 года рождения - с места происшествия госпитализирован в 23-ю городскую клиническую больниц с ушибом тазобедренного сустава, а также три несовершеннолетних пассажира "Инфинити": девочки трех и пяти лет и 12-летняя девочка. Благодаря удерживающим устройствам дети получили минимальные травмы от столкновения транспортных средств. У подростка медики констатировали перелом ключицы, у двух других детей - ушибы.

Обе автомашины получили значительные механические повреждения.

Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.