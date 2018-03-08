Американцы узнали секреты "Арматы"

Американцы "протестировали" разработку "Уралвагонзавода" - перспективный танк Т-14 "Армата".

Члены экипажа американского танка Abrams в беседе с порталом Business Insider назвали "Армату" безопасным танком, но слишком автоматизированным. В частности, член экипажа может зарядить гладкоствольную 125-миллиметровую пушку "Арматы" быстрее, чем автоматика.

Якобы за счет автоматизации удалось, например, решить трудности с загрузкой тяжелых и длинных боеприпасов. Однако за это приходится расплачиваться большими сложностями в обслуживании. Об этом сообщают "Вести.ру", не приводя подробностей того, при каких обстоятельствах американцы, рассказавшие обо всем этом на условиях анонимности, "знакомились" с "Арматой".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, по заявлениям вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, танк Т-14 "Армата" начнет поступать в российскую армию после 2019 года.