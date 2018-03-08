Rusal и "Интеррос" договорились о сделке с акциями "Норникеля"

Сегодня, 8 марта, компания UC Rusal Олега Дерипаски, а также структуры Владимира Потанина и Романа Абрамовича достигли соглашения в Высоком суде Лондона о том, что аффилированная с Абрамовичем Crispian Investments сможет продать 4% акций "Норникеля".

Напомним, СМИ сообщили о готовности одного из основных владельцев акций ГМК Олега Дерипаски выкупить долю своего партнера Владимира Потанина. Ранее компания Crispian третьего акционера, Романа Абрамовича, предложила свою долю акций для выкупа Владимиру Потанину. "Русал" оспорил оферту в суде.

Как сообщает РБК со ссылкой на близкий к одной из сторон источник, в соглашении указано, что Дерипаска, Абрамович и Потанин лично гарантируют его выполнение.



Сделка по купле-продаже акций может быть закрыта через 5 дней после принятого сегодня решения. В свою очередь, представитель "Интерроса" сообщил, что рассчитывает на закрытие сделки на следующей неделе, и в таком случае доля компании в "Норникеле" увеличится с 30,47% до 32,56%, а доля UC Rusal — с 27,8% до 29,73%.



Следующее заседание по данному делу пройдёт в мае в Лондоне.