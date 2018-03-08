Вашингтон предупредил Анкару о последствиях покупки российских С-400

Покупка Турцией российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" вызывает серьёзные опасения в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом сообщил глава Военного комитета НАТО Пётр Павел.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, поставки российского ЗРАК в Турцию планируется начать уже в 2019 году. Сумма сделки составляет более $2 млрд, причём Анкара внесла задаток.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Breaking Defence, в военно-политическом блоке считают, что приобретённые Турцией С-400 несовместимы с технологиями альянса, поэтому они будут применяться как отдельная единица, не интегрированная в его противовоздушную оборону.

Однако, как отметил Павел, основная проблема заключается в оперативной информации о военной инфраструктуре НАТО в Турции, которая в последующем останется и в российских системах.

Кроме того, представитель альянса выразил опасения в связи с тем, что эксплуатация С-400 требует определенного уровня подготовки, в связи с чем специалистов из РФ направят в Турцию для проведения инструктажа местным военным. Последние, как отметил Павел, будут иметь доступ к критически важным разведданным, которые в дальнейшем могут оказаться у российских властей.

Напомним, в прошлом месяце американский госсекретарь Рекс Тиллерсон выразил опасение покупками Анкарой российского военного оборудования, отметив, что такие сделки могут навредить союзникам США.