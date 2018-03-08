В парламенте Крыма прокомментировали заявление Волкера о санкциях

Заместитель председателя Совета министров Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепартамента США на Украине Курта Волкера о санкциях против людей, посещающих Крым.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, американский дипломат сообщил, что США обсуждается возможное ужесточение позиции по вопросам любых контактов с бывшим украинским полуостровом.

По словам Полонского, заявление Волкера "никому не интересно".



"Эти товарищи (критикующие российскую власть, — прим.), которые считают себя западными и самыми демократическими в мире политиками, скоро будут похожи на героев известного романа Александра Беляева "Продавец воздуха", — передаёт его слова РБК. — Им кажется, что если они занимают какие-то посты в международных или европейских организациях, то имеют право делать заявления от мирового сообщества, призывать, ограничивать, вводить санкции. Хотя они являются пустым местом.

Зампред крымского Совета министров добавил, что такие политики "занимаются пустым сотрясанием воздуха", поскольку являются "нулевыми" и "ничего не значащими".



Курт Волкер на Донбассе