Медведев утвердил порядок ведения реестра чиновников-коррупционеров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил порядок ведения реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

"Сведения включаются в реестр посредством их направления в уполномоченное подразделение Аппарата правительства Российской Федерации", — говорится в документе.

В частности, в реестр будут включены фамилия, имя и отчество чиновника, уволенного со своей должности в связи с утратой доверия, его дата рождения, идентификационный номер, страховой номер индивидуального лицевого счёта, номер и серия паспорта, место работы и должность, с которой был уволен чиновник, дата и номер соответствующего акта об увольнении, сведения о коррупционном правонарушении, ставшем причиной увольнения чиновника.

Сведения будут вноситься в данный список на срок пять лет. Основаниями для исключения из реестра могут служить либо истечение этого срока, либо отмена акта, явившегося основанием для включения в реестр, либо вступление в законную силу решения суда об отмене подобного акта, либо смерть включённого в реестр лица.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, данный закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года и вступил в силу с 1 января 2018 года.