США хотят ввести санкции против людей, посещающих Крым

В США обсуждают введение санкций для людей, посещающих Крым. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер.

По его словам, США, Евросоюз и Украина не признают воссоединение Крыма с Россией, и стоит ужесточить позицию по вопросам любых контактов с полуостровом.

Как считает Волкер, настало время подумать об ужесточении своей позиции по Крыму, "усилив санкции за поездки [на полуостров], а также торговые и бизнес-контакты [с ним]".

Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков заявил, что подобные инициативы говорят об объединении специального представителя Госдепа с украинской радикальной политической верхушкой.

Как отметил он в беседе с RT, Волкер "так и не понял, что крымчане ушли от серьезного конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы".

Напомним, ранее стало известно о решении Стокгольмского суда, по которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд, а ежедневные проценты составляют $500 тыс. "Газпром" подал апелляцию.