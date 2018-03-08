Два боевика "АТО" в Виннице демонстративно отказались от наград Порошенко

В Виннице двое боевиков "АТО" Вильгельм Кройц и Виктор Хомяк вернули украинскому президенту Петру Порошенко свои награды. В сессионном зале Винницкого областного совета боевики сорвали с себя награды и положили на стол перед главой совета в знак протеста против избиения соратников при разгоне палаточного города под Верховной радой.

"Поддерживая своих побратимов, которых жестоко избили, я не хочу такой награды, подписанной президентом", - сказал Кройц.

"Депутаты Винницкого облсовета от провластных политсил своей явкой на внеочередную сессию продемонстрировали поддержку преступных приказов власти. Ветераны в гневе отказываются от президентских наград", - говорится в Facebook на странице "Движения освобождения Винницы".

Тем временем разогнанные "активисты" палаточного городка анонсировали создание Сил обороны Украины и Комитета национального спасения. Они убеждены, что власть в Киеве подчиняется Кремлю и реализует российский сценарий.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, при разгоне 3 марта палаточного городка у Верховной рады было задержано более 100 человек, несколько десятков пострадали, в том числе около десяти полицейских. При этом полиция унижала протестующих, ставя их на колени.