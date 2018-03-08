Украинский режим пошел дорогой "Юкоса"

Киев начал опись и арест принадлежащего "Газпрому" имущества. Это делается после решения Стокгольмского арбитража, который обязал "Газпром" заплатить украинской стороне $2,56 млрд. Теперь Украина уверяет, что получит "все до копейки".

Директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев отмечает, что новость о возможном аресте активов "Газпрома" за рубежом может стать важным "медвежьим" фактором для капитализации "Газпрома" на ближайших биржевых торгах.

"Вероятно, история будет напоминать ситуацию с бывшими основными акционерами "Юкоса", которые пытались арестовать активы и имели финансовые претензии как к государственной "Роснефти", так и непосредственно к самой Российской Федерации", - поясняет он.

При этом позиции украинской стороны, по словам эксперта, выглядят сильней. Банкротство "Юкоса" - это внутрироссийская история. Сегодня Киев имеет все шансы создать проблемы операционной и финансовой деятельности "Газпрома" в Европе. Особенно в части выпуска облигаций и прочих долговых бумаг.

"Однако шансы на победу в споре невелики. С нашей точки зрения, наиболее вероятным сценарием является обнуление взаимных претензий "Газпрома" и "Нафтогаза". При этом корпоративная война может затянуться на много лет", - говорит он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил арестовать активы "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения решения Стокгольмского арбитража.