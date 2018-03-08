"Не поддается цензуре". Руководство "Трактора" обвинило "Нефтехимик" в грязной игре

Директор челябинского ХК "Трактор" Иван Сеничев опубликовал открытое обращение к руководителям клуба "Нефтехимик" и главному тренеру Андрею Назарову.

Как сообщили Накануне.RU в отделе информации и PR ХК "Трактор", Сеничев заявил, что грубая игра "Нефтехимика" не имеет ничего общего с хоккеем.

"То, что произошло на "Нефтехим Арене", не поддается цензуре и иначе как гопничеством и беспределом, скорее всего, назвать нельзя. Грязная и грубая игра со стороны хозяев площадки, увы, не имеющая ничего общего с хоккеем. Травмы получили несколько наших ведущих игроков. Андрей Викторович! Даже проигрывать надо уметь достойно, по-мужски, и ты это прекрасно знаешь", - заявил Иван Сеничев.

По его словам, произошедшее должно привлечь самое пристальное внимание дисциплинарного комитета КХЛ.

Напомним, речь идет о третьем матче между клубами серии плей-офф в КХЛ, который прошел 7 марта и закончился поражением "Нефтехимика" со счетом 2-3. Четвертая игра пройдет 8 марта.