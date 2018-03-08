По инициативе митрополита Кирилла в Свердловской области появилась новая епархия

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Киев пригрозил арестовать активы "Газпрома" по всему миру

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
08.03.2018 11:19 Мск (13:19 Екб)
религия | Свердловская область
По инициативе митрополита Кирилла в Свердловской области появилась новая епархия
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совет по информполитике в полпредстве, митрополит Кирилл (2017) | Фото: Накануне.RU

Священный Синод Русской православной церкви принял решение об образовании Серовской епархии, выделив ее из состава Нижнетагильской епархии.

Правящим архиереем Серовской епархии назначен игумен Алексий (Орлов), клирик Нижнетагильской епархии.

Правящему архиерею Серовской епархии усвоен титул "Серовский и Краснотурьинский". Правящему архиерею Нижнетагильской епархии Синод постановил иметь титул "Нижнетагильский и Невьянский".

Как сообщили Накануне.RU в РПЦ, с предложением об образовании новой епархии выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (на фото).

Серовская епархия стала четвертой в составе Екатеринбургской митрополии, до этого митрополия объединяла Екатеринбургскую, Каменскую и Нижнетагильскую епархии на территории Свердловской области.

Другие новости по темам: Алексий (Орлов), Серовская епархия, митрополит Кирилл
08.03.2018 11:19 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:19 Екб


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По инициативе митрополита Кирилла в Свердловской области появилась новая епархия
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