По инициативе митрополита Кирилла в Свердловской области появилась новая епархия

Священный Синод Русской православной церкви принял решение об образовании Серовской епархии, выделив ее из состава Нижнетагильской епархии.

Правящим архиереем Серовской епархии назначен игумен Алексий (Орлов), клирик Нижнетагильской епархии.

Правящему архиерею Серовской епархии усвоен титул "Серовский и Краснотурьинский". Правящему архиерею Нижнетагильской епархии Синод постановил иметь титул "Нижнетагильский и Невьянский".

Как сообщили Накануне.RU в РПЦ, с предложением об образовании новой епархии выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (на фото).

Серовская епархия стала четвертой в составе Екатеринбургской митрополии, до этого митрополия объединяла Екатеринбургскую, Каменскую и Нижнетагильскую епархии на территории Свердловской области.