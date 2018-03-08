Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому будет "национализирован" проблемный "Промсвязьбанк". Документ, предусматривающий передачу санируемого Центробанком актива в госсобственность, опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписанный закон разрешает правительству России принять в казну все обыкновенные акции "Промсвязьбанка" от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за счет уменьшения имущественного взноса России на сумму до 150 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, "Промсвязьбанк" с 15 декабря 2017 г. санируется через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный ЦБ РФ. Братья Дмитрий и Алексей Ананьевы разделили свои активы вскоре после ввода временной администрации в подконтрольный им "Промсвязьбанк". Банк для работы с гособоронзаказом на базе "Промсвязьбанка" возглавит Петр Фрадков - сын бывшего премьер-министра и экс-главы СВР Михаила Фрадкова.