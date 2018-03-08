Путин разрешил российским служащим за рубежом получать зарплату в валюте

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий живущим за рубежом гражданам РФ, которые работают в российских компаниях, получать зарплату в иностранной валюте.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, цель вносимых поправок - позволить гражданам России, находящимся за пределами территории РФ и выполняющим там свои трудовые обязанности, получать зарплату в иностранной валюте. В основном изменения затронут интересы сотрудников дипломатических служб, постоянных представительств РФ при международных организациях, представительств федеральных органов исполнительной власти за рубежом, а также военнослужащих, выполняющих свой долг за пределами Российской Федерации.