Правительство Египта одобрило создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала

В Египте будет создана совместная с Россией промышленная зона. Правительство арабской республики одобрило реализацию проекта. Общий объем инвестиций промышленной зоны на востоке Порт-Саида на севере страны оценивается в $7 млрд.

Первый этап создания промышленной зоны, которая станет частью экономической зоны Суэцкого канала, предусматривает освоение 5,2 млн кв. м к востоку от Порт-Саида.

В рамках реализации проекта будут созданы 35 тыс. новых рабочих мест, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Al Ahram.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, еще в феврале 2017 г. Москва и Каир подписали протокол о создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала для локализации производств российских компаний, ориентированных на рынки Египта, Африки и Ближнего Востока. В промзоне предполагается производство грузовых машин, сельскохозяйственных тракторов, продуктов нефтехимии, железобетонных изделий.