Российское посольство заявило об отсутствии данных о контактах со Скрипалём

Посольству России в Великобритании неизвестно о каких-либо контактах сотрудников диппредставительства с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём.

Как ранее сообщало Накануне.RU, проживающий в Великобритании бывший военный, осуждённый в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре британского Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли его дочь.

По данным полиции и контрразведки МИ-5, могла иметь место попытка убийства, к которому может быть причастна Россия. Однако разрабатываются и другие версии, в том числе попытка нанести ущерб Москве.

"Нам неизвестно о каких-либо контактах Скрипаля с кем-либо из сотрудников посольства, — сообщил "РИА Новости" источник из посольства РФ в Великобритании. — Как мы уже говорили, на консульском учёте Скрипаль не состоял".