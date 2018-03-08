В Чёрное море вошло судно ВМС США с морпехами на борту

Десантный корабль-док "Оук Хилл" Военно-морских сил (ВМС) США вчера вошёл в акваторию Чёрного моря.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на стамбульские информационные порталы, в настоящее время судно идёт в северном направлении к берегам Румынии. На борту находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе около 500 морпехов.

По данным командования 6-го оперативного флота американских ВМС, десантный корабль примет участие в учениях "Весенний шторм 2018", которые пройдут 8-15 марта в районе румынского порта Констанца.

"Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Чёрном море демонстрирует твёрдую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО", — передаёт "Интерфакс" слова командира 26-го экспедиционного батальона морской пехоты полковник Фаррелла Салливана.