Ксения Собчак проведёт пикет за отставку депутата Слуцкого

Телеведущая, кандидат в президенты России Ксения Собчак проведёт одиночный пикет у здания Госдумы (ГД) в Москве с требованием сложения полномочий депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе журналистки.

Напомним, в конце февраля корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, заявила, что депутат якобы "пристаёт к девушкам-журналисткам". Слуцкий, в свою очередь, назвал эти обвинения "дешёвой провокацией".

Вчера председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва, комментируя скандал вокруг своего коллеги, посоветовала работающим в нижней палате парламента журналисткам "одеваться поприличнее", а также поддержала слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, ранее призвавшего журналисток "менять работу", если им "опасно работать в Думе".

По информации пресс-службы Собчак, кандидат в президенты ранее направила в ГД письмо с требованием разобраться в многочисленных обвинениях Слуцкого в домогательствах.

Одиночный пикет будет проведён сегодня, 8 марта.