Пентагон: Россия и Китай представляют главную угрозу нацбезопасности США

Россия и Китай представляют главную и растущую угрозу национальной безопасности США, заявил на слушаниях в Конгрессе замминистра обороны Штатов Джон Руд.

Эти государства, как пояснил замглавы Пентагона, предпринимают действия по перестройке мирового порядка и изменению существующих государственных границ.

"Они представляют собой растущую угрозу для безопасности США, их союзников и партнёров", — цитирует Руда "Интерфакс".

Он также подчеркнул необходимость наращивания ассигнования на военные нужды, пояснив, что эти угрозы будут лишь возрастать. При этом он отметил, что американская противоракетная оборона в её нынешнем состоянии не может в полной мере защитить Америку от стратегических сил России и Китая.

Кроме того, Руд напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина о разработках новых систем вооружений, которые "разочаровали" Вашингтон, хотя и не стали для него "неожиданными". Замглавы Пентагона отметил, что российская сторона нарушает договор по ракетам средней и меньшей дальности.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 1 марта российский лидер обратился с посланием к Федеральному собранию, почти половина его выступления была посвящена развитию вооружения в России. Президент рассказал об испытаниях новой суперракеты. Послание впервые сопровождалось видеопрезентациями.