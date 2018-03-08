Посетительниц заправок "Роснефти" поздравили стихами

В Международный женский день посетительницы автозаправочных станций под брендами "Роснефть", "ТНК" и "Башнефть" получили поздравительные открытки со стихами Анны Ахматовой.

Стихи также можно послушать в исполнении актеров. Для этого необходимо перейти на специальный сайт по QR-коду, расположенному на открытке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Роснефти", кроме того, компания поздравила женщин стихами известных поэтов в исполнении детей в эфире радиостанций.

Как рассказала автомобилистка Галина, она уже почти пять лет заправляется на "Роснефти", ее привлекает удачное расположение заправок в городе, качество бензина и высокий уровень обслуживания. "Здесь приветливый персонал, широкий ассортимент товаров", - говорит она.

"Компания активно развивает ассортимент своей розничной сети, вводит новые продукты и услуги для наиболее полного удовлетворения потребностей клиентов, повышения уровня сервиса. Развитие программы лояльности является важным элементом этой стратегии", - отмечают в самой "Роснефти".

"Роснефть" является одним из лидеров на рынке автомобильного топлива, уже не первый год успешно обеспечивает соответствие своей продукции всем необходимым стандартам.

По данным пресс-службы, на это работает масштабная система контроля качества компании. Пробы отбирают и проверяют в лабораториях на заводе из каждой выпущенной партии нефтепродуктов.

"Во всех регионах присутствия у "Роснефти" есть собственные нефтебазы, и на каждой работает лаборатория, контролирующая качество "входящих" продуктов и "исходящего" бензина - перед отправкой на АЗС для каждой партии делаются пробы. По прибытии на место назначения нефтепродукты снова подвергаются проверкам, выявляющим, не изменилось ли их качество в процессе транспортировки", - отмечают в пресс-службе.