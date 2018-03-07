Киев пригрозил арестовать активы "Газпрома" по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил арестовать активы "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом он написал в Twitter.

Согласно решению Стокгольмского суда, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд, а ежедневные проценты составляют $500 тыс.

Всего же правительство Украины намерено заставить "Газпром" заплатить около $8,5 млрд.

"Наша позиция: российский монополист должен выполнять требования и Стокгольмского арбитража, и Антимонопольонго комитета Украины в 172 млрд грн. Объединяем усилия, чтобы заставить "Газпром" выполнять судебные решения", - заявил Гройсман.

В пресс-службе украинского правительства отметили, что уже начали опись и арест украинских активов "Газпрома". В частности, арестовано имущество компаний "Газпромсбыт Украины", "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", акции "Института ЮЖНИИПРОГАЗ", а также "Газтранзит".

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, что привело к запуску процедуры расторжения контрактов.