Работающим в ГД РФ журналисткам посоветовали "одеваться поприличнее"

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва, комментируя скандал вокруг депутата Леонида Слуцкого, посоветовала работающим в нижней палате парламента журналисткам "одеваться поприличнее". Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце февраля корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, заявила, что депутат якобы "пристаёт к девушкам-журналисткам". Слуцкий, в свою очередь, назвал эти обвинения "дешёвой провокацией".

Как сообщает РБК, Плетнёва призвала думских журналисток "не ходить с голыми пупками" в госучреждении, а также поддержала слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, ранее призвавшего журналисток "менять работу", если им "опасно работать в Думе".

"Если им здесь страшно, и здесь их обижают, не надо сюда ходить", — подчеркнула парламентарий.

При этом Плетнёва выразила уверенность, что "Слуцкий — человек воспитанный", "всегда с теплотой" относящийся к женщинам.



Леонид Слуцкий