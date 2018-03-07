В "Роснефти" утверждены 11 кандидатов в новый состав совета директоров

Совет директоров "Роснефти" утвердил 11 кандидатов в новый состав исполнительного органа для избрания на годовом собрании акционеров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы госкорпорации, Дональд Хамфриз, являющийся в настоящее время независимым директором в компании, не вошёл в список кандидатур. Вместо него в новый состав совета номинирован председатель правления Marcuard Holding Рудлофф Ханс-Йорг.

Хамфризу была выражена благодарность за проделанную в "Рофнефти" работу и отмечено, что он "терпеливо" относился к просьбе коллег продолжать исполнять свои обязанности, несмотря на своё желание "отойти от дел".

"Хамфриз всегда серьёзно относился к своим функциям, что требовало большого погружения в процесс", — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева.

Представитель нефтяной компании также отметил, что номинированный в совет директоров Рудлофф — не новый человек для компании, "и в условиях действующей конъюнктуры, когда основная инициатива по санкционному давлению исходит из США, он более ориентирован на Европу и более актуален". В корпорации, как подчеркнул Леонтьев, считают, что "это удачная замена незаменимому Хамфризу".

Кроме того, ряд членов совета директоров "Роснефти" включены в список на переизбрание, в частности, экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, министр энергетики РФ Александр Новак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин и управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Артур Маттиас Варниг.

В список вошли также президент группы компаний BP Роберт Дадли и президент по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil Гильермо Кинтеро, а также глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал аль Сувайди.