UTair опровергла информацию о разгерметизации самолёта с Явлинским

Авиакомпания UTair опровергла информацию о разгерметизации самолёта, в котором кандидат в президенты России Григорий Явлинский летел из Грозного в Москву.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошёл вчера, 6 марта. По словам пресс-секретаря партии "Яблоко" Игоря Яковлева, когда самолёт уже подлетал к аэропорту, пилот объявил о разгерметизации салона, и лайнер стал резко снижаться. Он также рассказал, что "люди просто хватались за головы, у кого-то шла кровь из ушей, встречали самолет три скорые".

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу UTair, никакой разгерметизации не было. Во время снижения самолёта поступил сигнал о некорректной работе системы регулировки давления. Командир экипажа, приняв решение об экстренной посадке, оповестил об этом бортпроводников и наземные службы. Однако через две минуты срабатывание сигнала прекратилось, посадка прошла штатно.

Также отмечается, что пассажиры во время высадки из самолёта не жаловались на самочувствие.