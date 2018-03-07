Киев обещает Собчак "весь комплекс мер" на границе

Госпогранслужба Украины проверит кандидата в президенты России Ксению Собчак на нарушение украинского законодательства, если она появится на украинской границе. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"В случае появления данной гражданки на украинской границе будет проводиться весь комплекс мер по проверке возможного нарушения ею украинского законодательства", - сказал он.

Отметим, что Собчак уже посещала Крым после воссоединения.

Слободян подчеркнул, что его ведомству известно о заявлениях Собчак, но он оценивает их как политические, сделанные в рамках предвыборной кампании.

В свою очередь, Государственная миграционная служба Украины рассмотрит запрос Собчак в течение пяти дней после получения, заявил пресс-секретарь ведомства Сергей Гунько. Однако в посольстве Украины в Москве заявили, что никаких обращений от Собчак не получали.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 6 марта она решила попросить разрешения у Киева на въезд в российский Крым.