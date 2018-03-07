Coca-Cola выпустит первый слабоалкогольный напиток

в этот день
08.03.18
03:17
В Екб.05:17
Сообщения сотен пользователей "Вконтакте" оказались в открытом доступе
Грудинин второй раз покинул дебаты
Путин рассказал о людях будущего
Главное
В Чечне потерпел крушение вертолет с силовиками, есть жертвы

Тема дня
Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Туриста, пропавшего на перевале Дятлова, нашел охотник
"Мы так не договаривались". Путин объявил о вводе налога на имущество физлиц
В России стартовали продажи белорусско-китайского автомобиля
Эксперты: Вкладчики убегают из банков из-за политики ЦБ и нищеты
В Челябинске больные стафилококком сотрудники роддома заплатят за заражение новорожденного
"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США
Волкер: ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы
Упс! Видео о российском оружии, показанное во время послания Путина, оказалось пятилетней давности
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 946



Новости
07.03.2018 18:10 Мск (20:10 Екб)
экономика | За рубежом
Coca-Cola выпустит первый слабоалкогольный напиток
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Coca-Cola, Кока-кола (2018) | Фото: www.cocacolaespana.es

Coca-Cola планирует в 2018 году выпустить первый в своей истории алкогольный газированный напиток. Об этом сообщил глава японского подразделения компании Хорхе Гардуньо.

Как сообщает РБК со ссылкой на опубликованное на сайте корпорации заявление, новый напиток будет предназначен для продажи на территории Японии.

"Мы будем экспериментировать с продуктом в категории, известной в Японии как чжухай, — сказал Гардуньо. — Это консервированный напиток с содержанием алкоголя. Традиционно он производится на основе алкогольного напитка сётю, с добавлением газированной воды и ароматизаторов".

Представитель компании отметил, что японцы любят эксперименты, в связи с чем "Кока-кола" выпускает для местного рынка большое число категорий товаров, не представленных или представленных в меньшей степени в других странах. В частности, имеется в виду чай и готовые к употреблению кофейные напитки.

"Только в четвёртом квартале 2017 года мы запустили дюжину новых инициатив — от новых упаковок и новых вкусов для уже известных продуктов до полностью новых товаров. И такое происходит постоянно", — рассказал Гардуньо, отметив, что в среднем на японском рынке появляется порядка 100 новых продуктов бренда Coca-Cola в год.

В свою очередь, в российском подразделении международной корпорации РБК сообщили, что пока не планируют продавать алкогольные напитки.

Другие новости по темам: Coca-Cola, Кока-кола, напитки, газировка, Япония
07.03.2018 18:10 Мск | информационная служба Накануне.RU
20:10 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Coca-Cola выпустит первый слабоалкогольный напиток
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+