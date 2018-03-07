Coca-Cola выпустит первый слабоалкогольный напиток

Coca-Cola планирует в 2018 году выпустить первый в своей истории алкогольный газированный напиток. Об этом сообщил глава японского подразделения компании Хорхе Гардуньо.

Как сообщает РБК со ссылкой на опубликованное на сайте корпорации заявление, новый напиток будет предназначен для продажи на территории Японии.

"Мы будем экспериментировать с продуктом в категории, известной в Японии как чжухай, — сказал Гардуньо. — Это консервированный напиток с содержанием алкоголя. Традиционно он производится на основе алкогольного напитка сётю, с добавлением газированной воды и ароматизаторов".

Представитель компании отметил, что японцы любят эксперименты, в связи с чем "Кока-кола" выпускает для местного рынка большое число категорий товаров, не представленных или представленных в меньшей степени в других странах. В частности, имеется в виду чай и готовые к употреблению кофейные напитки.

"Только в четвёртом квартале 2017 года мы запустили дюжину новых инициатив — от новых упаковок и новых вкусов для уже известных продуктов до полностью новых товаров. И такое происходит постоянно", — рассказал Гардуньо, отметив, что в среднем на японском рынке появляется порядка 100 новых продуктов бренда Coca-Cola в год.

В свою очередь, в российском подразделении международной корпорации РБК сообщили, что пока не планируют продавать алкогольные напитки.