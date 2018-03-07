В Крыму задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи из трех человек

В Крыму задержан мужчина, подозреваемый в убийстве семьи, сообщили Накануне.RU в СКР.

Глава семейства, его супруга и дочь 23 февраля выехали из Феодосии на автомобиле "Шевроле Ланос", после чего пропали без вести.

По факту безвестного исчезновения семьи было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в убийстве 7 марта задержан житель города Керчи. "В ходе осмотра места происшествия, указанного подозреваемым, в Керчи в районе завода "Залив" в 10 метрах от берега в заливе на глубине 2,5 метра водолазом спасателем оперативного отряда ГУ МЧС по Республике Крым и г. Севастополь обнаружен автомобиль марки "Шевроле Ланос", в котором находились тела пропавших", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.