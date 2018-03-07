СКР возбудил дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Чечне

СКР возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 в Чеченской Республике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Дело расследуется по статье "нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия".

Установлено, что вертолет войсковой части выполнял плановый полет. "При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землей", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало Накануне.RU, Ми-8 упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе. Вертолет принадлежит пограничной службе. Ранее сообщалось о пятерых погибших при крушении вертолета на юге Чечни.