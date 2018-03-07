Ксению Собчак назвали "нежеланным гостем" в Крыму

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Дмитрий Полонский прокомментировал намерение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак посетить полуостров.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера телеведущая решила попросить разрешение у Киева на въезд в российский Крым.

По мнению Полонского, запрос Собчак — "самый обыкновенный политический цирк", особенно с учётом того, что штаб журналистки не спрашивал ни у кого разрешения на то, чтобы направить свои агитационные материалы в крымские государственные СМИ.

"Я не слышал, что для этого штаб или сам кандидат получал какие-то отдельные или особые разрешения", — передаёт РБК слова зампреда крымского Совета министров. Он также подчеркнул, что Собчак как гражданин России должна соблюдать законы своей страны, "неотъемлемой частью" которой является Крым.

В свою очередь, крымский депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал телеведущую "незванным" и "нежеланным" гостем на полуострове.

"Она напоминает скандальную личность, которая, стоя перед чужой дверью, всячески оскорбляет хозяев дома, а затем стучится и требует, чтобы её впустили, — сказал он в разговоре с РБК. — Конечно, по закону она имеет на это право. Но если перед этим она запрашивает добро у соседней страны на въезд в Крым, страны, которая считает Крым своим и понастроила в Херсонской области "крымские администрации и суды", то пусть и едет в Чаплинский район [Херсонской области]".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, намерение Собчак посетить Крым прокомментировал депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, по мнению которого это очередная попытка пиара с её стороны. Он также выразил опасение, что журналистка может, приехав на полуостров, "попытаться спровоцировать конфликт".

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин охарактеризовал намерение Собчак как "политическую шизофрению", поскольку преследует цель "ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах".