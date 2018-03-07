Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 тысяч 163 рубля в месяц", - говорится в тексте документа.

Таким образом, как ранее сообщало Накануне.RU, с 1 мая 2018 г. величина МРОТ будет соответствовать величине прожиточного минимума.

По данным Минтруда РФ, закон непосредственно коснется 3 млн человек, из них 1,6 млн - работники бюджетных организаций регионального подчинения.

Закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Госдума приняла соответствующую инициативу 16 февраля, Совет Федерации одобрил закон 28 февраля 2018 г.