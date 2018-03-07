Путин подписал закон о повышении МРОТ

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 8


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
07.03.2018 16:43 Мск (18:43 Екб)
общество | Центральный ФО
Путин подписал закон о повышении МРОТ
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МРОТ, зарплата, трудовая книжка, работа, трудоустройство, рынок труда (2017) | Фото: intermonitor.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11 тысяч 163 рубля в месяц", - говорится в тексте документа.

Таким образом, как ранее сообщало Накануне.RU, с 1 мая 2018 г. величина МРОТ будет соответствовать величине прожиточного минимума.

По данным Минтруда РФ, закон непосредственно коснется 3 млн человек, из них 1,6 млн - работники бюджетных организаций регионального подчинения.

Закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Госдума приняла соответствующую инициативу 16 февраля, Совет Федерации одобрил закон 28 февраля 2018 г.

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07.03.2018 16:43 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:43 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.02.2018 10:23 Мск
Госдума окончательно утвердила новый размер МРОТ








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Путин подписал закон о повышении МРОТ
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