Концертный директор DJ Грува задержан по подозрению в убийстве

Концертный директор DJ Грува Денис Калинин задержан по подозрению в убийстве тещи, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело 77-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире жилого дома на Старосадском переулке в Москве, отметил собеседник агентства.

Смерть наступила в результате удушения.

"В скорую позвонил сам Калинин. По предварительной информации, он поссорился со своей тещей, посчитал, что она его оскорбила. Завязалась драка, Калинин причинил женщине телесные повреждения, в результате которых она умерла", - рассказал источник.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.