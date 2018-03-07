ЦИК готов разрешить транслировать фильм "Крым" на Первом канале в "день тишины"

Центризбирком РФ готов разрешить трансляцию фильма "Крым" на Первом канале накануне выборов президента РФ. Такое мнение выразил член ЦИК Евгений Шевченко, передает "Интерфакс".

"Я считаю, что можно (транслировать). Он художественный. Это все равно, что мы фильмы о Великой Отечественной войне смотрим, только это современный фильм на фоне крымских событий", - сообщил он

По его словам, в фильме "нет никакой агитации, там нет никаких упоминаний и визуальных эффектов". "Там фильм о любви, трагической любви", - отметил Шевченко.

В ЦИК также сообщили, что жалоб относительно трансляции фильма в "день тишины" пока не поступало.

Ранее дирекция общественных связей Первого канала сообщила, что 17 марта состоится премьера художественного фильма "Крым".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале Первый канал принял решение отложить показа финальной серии фильма Оливера Стоуна о Владимире Путине до окончания президентских выборов.