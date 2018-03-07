На Южном Урале по уголовному делу о налоговом преступлении возмещен ущерб казне на сумму более 2 млн рублей

Следователи Южного Урала расследовали уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который подозревался в уклонении от уплаты налогов или сборов с физического лица.

Мужчина с 2013 по 2016 год уклонился от уплаты налога после реализации объекта недвижимости стоимостью более 13 млн рублей, сумма же неоплаченных налогов составила более 1,7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

"Принимая во внимание, что ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в сумме более 2 млн рублей со штрафными санкциями подозреваемый возместил полностью, следователем СК вынесено постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования", - добавили в СК.