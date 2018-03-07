На Таганае охранники поймали молодого человека, который хотел поселиться в лесу

На Таганае инспекторы службы охраны национального парка обнаружили молодого человека, который собирался поселиться в избушке.

Сотрудники службы охраны обнаружили следы человека. "Турист" успел уйти на три километра вглубь территории, но его смогли догнать. Молодой человек рассказал, что идет в лес, чтобы поселиться в избушке. Однако у него не было ни продуктов, ни тёплой одежды. Разрешения на пребывание на особо охраняемой природной территории он тоже не оформил.

Молодого человека вывезли на снегоходе в Центральную усадьбу и попытались связаться с его родителями. Когда они не ответили, молодого человека доставили домой.

"На следующий день на связь вышел отец "робинзона" и поблагодарил сотрудников национального парка за неравнодушие. Как выяснилось, 24-летний парень с особенностями развития состоит на врачебном учёте. И если бы не встретивший его патруль, непонятно, как завершилось бы это путешествие", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе национального парка.